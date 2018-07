dpa. Sie sind bunt gefiedert, gelten als pflegeleicht, und ihr Gesang übersteigt die Zimmerlautstärke nicht: Es gibt gute Gründe für Gouldamadinen. In Deutschland gibt es viele Züchter, die die Tiere anbieten. Schon für 50 bis 60 Euro kann man ein Pärchen kaufen, sagt der Ornithologe Günther Schleussner, der sich in der Stuttgarter Wilhelma um den Vogelbestand kümmert. Entsprechend ihres eigentlich Herkunftsgebietes in der australischen Savanne mögen es die Tiere warm. "Gouldamadinen benötigen Temperaturen ab mindestens 20 Grad Celsius, da sie sehr kälteempfindlich sind." Bei der Ernährung sind die Vögel laut Schleussner unkompliziert. Empfohlen ist die überwiegende Fütterung mit kleinen, weichen Sämereien wie Hirse. Über Beschwerden von Nachbarn wegen lautstarken Gesangs müssen sich Halter keine Sorgen machen. Der Balzgesang der Gouldamadinen kann sogar so hoch sein, dass ältere Halter sagen: "Der Vogel singt, der macht den Schnabel auf, aber ich höre ihn nicht", erklärt Schleussner.