Eppan (dpa) - Angreifer Mario Gomez ist ins Training der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Südtirol zurückgekehrt. Der 32 Jahre alte Stuttgarter steht nach muskulären Problemen wieder auf dem Trainingsplatz. Jérôme Boateng absolvierte erstmals nach seiner Oberschenkelverletzung Ende April wieder einen Teil des Teamtrainings. Im WM-Testspiel am Samstag in Klagenfurt gegen Österreich wird Boateng ebenso wie Toni Kroos aber noch fehlen. Kroos stößt erst danach zum Team.