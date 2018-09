GIPSY KINGS

Evergreens wie "Bamboleo", "Volare" oder "Baila Me" haben die Musikantenfamilie Reyes in den 1980er-Jahren unter dem Namen Gipsy Kings in die internationalen Charts katapultiert. Die pechschwarzen Locken sind inzwischen ergraut, das Leben auf Tournee und juristische Streitereien um den Bandnamen haben ihre Spuren hinterlassen. Wenn sie aber nach langer Abwesenheit von der Bühne jetzt wieder ihre Gitarren ergreifen, zünden die leidenschaftlichen Klänge wie eh und je.

Gründungsmitglied Chico Bouchikhi spielte lange bei den Gipsy Kings, hat jetzt aber seine eigene Gruppe namens The Original Gipsys formiert. Er und die jetzigen Rückkehrer Patchaï, Canut und Paul Reyes würden sich eigentlich gerne wieder den alten und eingeführten Namen Gipsy Kings geben. Sie scheiterten aber jüngst in einem Prozess gegen die Plattenfirma. Sie besitzt alle Rechte an dem Namen und kann damit eine andere Band auf Tour schicken. (gol)