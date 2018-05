Seoul (dpa) - Südkorea hat die Festlegung des Termins für das erste Gipfeltreffen zwischen den USA und Nordkorea begrüßt. «Wir hoffen, die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und die Schaffung eines dauerhaften Friedens werden erfolgreich sein». Das erklärte ein Sprecher des Präsidialamts in Seoul nach der Bekanntgabe des Termins durch US-Präsident Donald Trump. Demnach trifft sich Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un am 12. Juni in Singapur. Bei dem seit Wochen geplanten Gipfel geht es um eine friedliche Lösung des jahrelangen Konflikts um das Atomprogramm Nordkoreas.