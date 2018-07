Nürnberg (dpa) - Die deutschen Verbraucher sind zum Jahresauftakt 2018 so zuversichtlich wie selten zuvor. Sie sehen die Konjunktur in Topform und rechnen daher mit weiter steigenden Einkommen, geht aus der Konsumklimastudie des Marktforschungs-Unternehmens GfK für Januar hervor. Entsprechend groß sei ihre Bereitschaft zu größeren Anschaffungen wie ein neues Auto, neue Möbel oder Unterhaltungselektronik. Auch für teure Urlaubsreisen oder Wellness-Angebote sitze das Geld so locker wie selten zuvor, berichtete GfK-Konsumforscher Rolf Bürkl.