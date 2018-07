Offenbach (dpa) - Fenster auf und einmal durchatmen: Am Samstag sorgt das Tief «Juli» in Deutschland zumindest vorübergehend für etas Abkühlung. Von Westen zieht die Kaltfront mit Schauern und Gewittern übers Land. Schon am Sonntag allerdings ziehen die Gewitterwolken nach Osten ab, heißt es vom Deutschen Wetterdienst. Dann dominieren auch wieder Hochdruckeinflüsse, mit Temperaturen zwischen 27 und 35 Grad. Ein Ende des Hochsommers ist jedenfalls nicht in Sicht. Zur Wochenmitte könnte es dann erneut leicht abkühlen. Der in vielen Regionen dringend benötigte Regen ist aber nicht abzusehen.