Wer jetzt richtig Lust auf Trampolin springen bekommen hat, aber nicht bis zur Eröffnung der "Sprungbude" am 24. März warten will, der kann bei unserem Gewinnspiel mitmachen. Denn die RNZ verlost 5 x 2 Karten für ein exklusives "Pre-Opening" in der "Sprungbude" drei Tage vor der offiziellen Eröffnung. Die Gewinner können sich am Mittwoch, 21. März, von 17.30 bis 19.30 Uhr in der "Sprungbude" austoben. Sprungsocken werden gestellt, Snacks und Getränke sind ebenfalls inklusive.

Wer gewinnen will, ruft an unter der Telefonnummer 0137822/702356 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ HD VERLOSUNG (auf Leerzeichen achten) und dem Kennwort Trampolin sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis einschließlich Sonntag, 11. März, geschaltet, die Gewinner werden von der Redaktion benachrichtigt.

Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz. Anrufe aus dem deutschen Mobilfunknetz gegebenfalls stark abweichend. Kosten pro SMS aus dem deutschen Mobilfunknetz 0,49 Euro.