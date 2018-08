Von Constanze Werry

Wenn es schnell gehen und schmecken soll - Nudeln gehen quasi immer. Doch hat ihr Ruf in den vergangenen Jahren gelitten. Als kohlenhydratreiche Dickmacher werden sie gebrandmarkt. Als der aktuelle Heilige Gral in Sachen Pasta gelten dagegen Linsennudeln - in der Regel hergestellt aus roten Linsen.

Glutenfrei, im Vergleich zu herkömmlicher Pasta weniger und dafür vollwertigere Kohlenhydrate und noch dazu überaus proteinreich - ein sündenfreier Sattmacher sollen Linsennudeln sein. Nicht zuletzt im Outdoor-Bereich werden sie darüber hinaus gepriesen, weil sie erheblich weniger Zeit im kochenden Wasser verbringen müssen als klassische Nudeln, um - ja was? Bissfest zu werden? Das mit der Bissfestigkeit von Linsennudeln ist so eine Sache. Denn es ist kaum möglich den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, an dem sie noch al dente sind. Wer Linsennudeln ausprobieren will, sollte sich nicht an weichgekochten Nudeln und der für Linsen typisch mehligen Konsistenz stören.

Auch geschmacklich gibt es Unterschiede zur klassischen Variante aus Mehl oder Hartweizengrieß. Nicht ganz überraschend, aber irgendwie auch doch schmecken Linsennudeln recht intensiv nach Linsen - und manchmal etwas bitter. Aufgrund des starken Eigengeschmacks harmonieren sie nicht wirklich gut mit den klassischen Pastabegleitern wie Tomatensoße, Pesto oder Aglio olio.

Ein Produkt, das aussieht wie Nudeln, sich aber kaum mit den typischen Komponenten eines leckeren Nudelgerichts verträgt? Vielleicht sollte man sie doch einfach lieber als das essen, was sie sind: als Linsen und nicht in Form gepresster Penne oder Fusilli.

Empfehlenswert ist beispielsweise ein indisches Dal aus roten Linsen, das als Hauptspeise oder Beilage gereicht werden kann. Für ein bis zwei Portionen 100 g rote Linsen in 250 ml Wasser zugedeckt sanft köcheln lassen, bis sie leicht zerfallen. Ein Stück Ingwer und eine Knoblauchzehe sehr fein würfeln. Zusammen mit einem halben Teelöffel Kurkuma und einem halben Teelöffel Kreuzkümmel in etwas Öl oder Butterschmalz anschwitzen. Dann die Linsen dazugeben. Mit Salz, Chili und Zitronensaft abschmecken. Wahlweise kann das Dal auch mit gehackten Tomaten oder Spinat vermischt werden.

Wer nicht wegen einer Glutenunverträglichkeit, sondern der schlanken Linie wegen einen Bogen um herkömmliche Pasta macht, der kann zu Vollkornnudeln greifen. Sie haben zwar nicht weniger Kalorien als herkömmliche Pasta, machen aufgrund ihrer komplexeren Kohlenhydrate aber länger satt und bringen zusätzliche Ballast- und Mineralstoffe sowie Vitamine mit. Constanze Werry