Von Alexander Wenisch

Immer wenn der Herbst naht, kommt mir der Duft meiner Kindheit in Erinnerung. Zumindest der Duft, an den ich mich immer wieder gerne erinnere. Dieses Süß-Saure, Würzig-Aromatische, das aus der Küche meiner Großmutter waberte und bald das ganze Haus einhüllte. Der Duft nach frisch eingekochten Zwetschgen.

Doch schon dies ist ein Fehler. Denn so vornehm hochdeutsch kamen die Früchte bei uns nie vor. Sie waren (und sind es für mich bis heute): Kwetsche. Und was da aus der Küche so wunderbar duftete, das war Kwetschemus. Das Highlight des Jahres für uns Kinder wiederum war Omas "G’schmolzene Dolgen", kleine, mit Fett glasierte Hefeteigbrötchen, darauf ein Klecks Quark und ein Klecks eben Kwetschemus. Ein Arme-Leute-Essen, das Großmutter, aus der Heimat verjagt und vertrieben, aus Schlesien mitgebracht hat. Noch heute genießen diese "G'schmolzene Dolgen" Kultstatus in unserer Familie, auch wenn an Großmutters Herd schon lange nicht mehr gekocht wird.

Das Kwetschemus hat für mich immer eine Sonderstellung. Erdbeer- oder Himbeermarmelade? Johannisbeer- oder Quittengelee? Sind schon in Ordnung auf einem Stück Butterbrot. Aber doch auch banal. Denn nur das würzige Kewtschemus hat einen Beinamen, der in meinen Ohren schon immer klang, wie aus einem Märchen: Latwäje!

Im 19. Jahrhundert war Latwäje (oder auch Latwerge) der volkstümliche Ausdruck einer (dickflüssigen) Süßspeise. Seinen Ursprung hat der Begriff aber in der Medizin des Mittelalters. Hier war die Latwäje eine eingedickte Saft-Honig-Zubereitung, mit der Arzneimittel verabreicht wurden.

Rezepte für heilwirkende Latwäje finden sich schon im "Lorscher Arzneibuch", das um das Jahr 795 geschrieben wurde. Eine der begehrtesten Latwäje war "Theriak", eine Kräutermixtur aus Anis, Fenchel und Kümmel, die bereits in der Antike als Gegengift bei Schlangenbissen verabreicht und im Mittelalter als eine Art Universalmedizin verwendet wurde - unter anderem gegen die Pest.

Die Geschichte des mittelhochdeutschen Wortes selbst führt zurück ins Lateinische ("electuarium") und Griechische ("ekleiktón") und bedeutet: "was aufgeleckt wird".

Womit sich der Kreis schließt, wenn ich mich erinnere, wie wir als Kinder uns die Finger nach dem frischen Kwetschemus und auch noch den letzten Rest davon vom Teller geleckt haben. Die industriell hergestellten "Pflaumenmarmeladen" aus dem Supermarkt können derlei nicht substituieren.

Und auch wenn die selbst gemachte Latwäje vermutlich nicht gegen Schlangengift hilft, sorgt sie doch für etwas seelische Gesundheit. Werde heute Kwetschemus kochen!