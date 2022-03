Eine Autofahrerin ist bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung auf der A661 in Frankfurt mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einer Beziehungstat aus. Opfer und Täter hätten sich gekannt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Frankfurt. Das Alter der Personen liege vermutlich zwischen Anfang und Mitte 40 Jahre.