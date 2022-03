Nach einer Abifeier hat ein betrunkener 21-Jähriger im Auto seines Mitschülers übernachtet und auf diesen eingetreten. Der 19-Jährige soll den Betrunkenen nach der Feier in Germersheim am Rhein mehrfach aufgefordert haben, sein Auto zu verlassen, woraufhin der 21-Jährige nach ihm trat, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Auch die hinzugerufenen Beamten seien bei dem Betrunkenen auf "taube Ohren" gestoßen. Schließlich hätten die Polizisten den jungen Mann aus dem Auto geholt und in Gewahrsam genommen. Sie brachten den Betrunkenen nach Hause zu seinen Eltern, so die Polizei.