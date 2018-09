Köln (dpa) - Mit zwei Eilanträgen wollen Privatpersonen die Räumung im Hambacher Forst in letzter Minute juristisch stoppen. «Es liegen mittlerweile zwei Anträge vor, die Kammer berät nun darüber», sagte eine Sprecherin des Verwaltungsgerichts in Köln. Eine Entscheidung solle so schnell wie möglich getroffen werden. Polizeieinsatz im Braunkohlerevier gilt als einer der größten in der jüngeren nordrhein-westfälischen Geschichte. Rund 150 Braunkohlegegner besetzen das Grundstück, um die Rodung des Waldes zu verhindern. Der RWE-Konzern will ab Mitte Oktober rund 100 Hektar Wald abholzen.