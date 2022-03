Zum Auftakt eines Parteitags der CDU Rheinland-Pfalz hat die scheidende Landesvorsitzende Julia Klöckner der Opfer des Ukraine-Kriegs gedacht. Sie bat am Samstag die nach Wittlich gekommenen Delegierten, "sich vor Augen zu führen, dass in dieser Stunde, in der wir zusammen sind, Menschen um ihr Leben kämpfen und ihre Heimat verteidigen - mögen sie behütet bleiben!"