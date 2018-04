Berlin (dpa) - Außenminister Sigmar Gabriel hat sich nach seinem Treffen mit dem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu zufrieden gezeigt. «Wir haben jetzt nächste Schritte, wie wir weiter verfahren wollen, wie wir die Gespräche zwischen den Ministerien fortsetzen, welche Themen wir auf die Tagesordnung setzen», sagte er nach dem Gespräch in Antalya der ARD. Es sei eben die Aufgabe, in solchen Zeiten erstmal überhaupt wieder in vernünftige Gespräche zu kommen. Die beiden Minisster hatten sich zuvor überraschend in dem südtürkischen Ferienort getroffen.