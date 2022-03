Eine Fußgängerin ist im saarländischen Nohfelden (Landkreis St. Wendel) von einem Bus überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Die 73 Jahre alte Frau war am Donnerstagnachmittag am Bahnhof neben dem Bus hergelaufen, als sie aus bisher ungeklärter Ursache stürzte, wie die Polizei mitteilte. Dabei fiel sie vom Haltesteig auf die Fahrgasse und vor den anfahrenden Bus. Dieser überrollte ihr linkes Bein und zerquetschte es. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.