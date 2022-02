Ein Fußgängerin ist auf einem Parkplatz in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) angefahren worden und an ihren schweren Verletzungen gestorben. Rettungskräfte hatten die 45-Jährige nach Polizeiangaben am Dienstag noch in ein Krankenhaus gebracht. Wie sich der Unfall ereignet hatte, war zunächst unklar. Am Steuer des Wagen saß der Mitteilung zufolge ein 65 Jahre alter Mann.