Bundestrainer Joachim Löw (r) und der DFL-Geschäftsführer Christian Seifert beim Empfang in Frankfurt am Main. Foto: Arne Dedert

DFB-Präsident Reinhard Grindel bestätigte beim Neujahrsempfang der Deutschen Fußball Liga (DFL) in Frankfurt, dass entsprechende Verhandlungen «sehr weit, aber noch nicht zu Ende», seien. «Aber es wird einen attraktiven Gegner im Herbst geben», versprach Grindel.

Löw hatte sich Brasilien oder Argentinien als Kontrahenten gewünscht. Möglicher Termin für den Test ist der 9. oder 10. Oktober. Nach dem Länderspielauftakt am 20. März im Test gegen Serbien in Wolfsburg bestreitet die DFB-Auswahl im Jahr 2019 alle acht Qualifikationsspiele für die EM 2020 im Hin- und Rückspiel gegen die Niederlande, Nordirland, Estland und Weißrussland.

Grindel forderte nach dem WM-Aus und dem Abstieg in der Nations League ein sorgenfreies Jahr. «Wir müssen den Weg, den wir angefangen haben in der Nations League mit einer Mischung aus erfahrenen Spielern und vielen, die Richtung 2020 nachkommen, weitergehen und eine so wettbewerbsfähige Mannschaft aufstellen, dass wir eine souveräne Qualifikation spielen.»

Erste Messlatte für den deutschen Fußball seien die anstehende Duelle in der Champions League des FC Bayern gegen Liverpool, von Borussia Dortmund gegen Tottenham Hotspur und des FC Schalke 04 gegen Manchester City. «Spannung tut immer gut, aber eine gute Qualität ist auch wichtig. Es wäre toll, wenn ich jetzt an die deutsch-englischen Duelle denke, wenn wir auf europäischer Ebene möglichst lange dabei sind», sagte Grindel.