"Dieses Datum kann erst dann bestätigt werden, wenn wir alle erforderlichen Sicherheitsanforderungen erfüllt haben, da die Gesundheit und das Wohlergehen aller Beteiligter und Fans unsere Priorität ist", sagte Liga-Chef Richard Masters nach einer Konferenz mit dem Clubs.

Manchester City gegen Arsenal aus London und Aston Villa gegen Sheffield United sollen die ersten Partien sein, die nach der seit dem 9. März unterbrochenen Meisterschaft wieder angepfiffen werden. Am darauf folgenden Wochenende (vom 19. Juni an) steht der erste komplette Spieltag an. Insgesamt sind 92 Partien zu spielen. Wie in der deutschen Bundesliga werden auch in der Premier League die Begegnung ohne Zuschauer stattfinden.