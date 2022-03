Eine Achtjährige ist in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) an einer Ampel von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die Schülerin, die mit Schulkameraden an einer Bedarfsampel stand, ersten Ermittlungen zufolge bei Grün als erste losgelaufen. Sie wurde vom Auto einer 22-Jährigen erfasst und über das Fahrzeug geschleudert. Ein Rettungshubschrauber brachte das Mädchen mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei bat in einer Mitteilung vom Donnerstag dringend um Zeugenhinweise.