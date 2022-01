Frankfurt/Main (dpa) - Fußballerisch kann niemand einen Leckerbissen versprechen, es wird aber auf jeden Fall ein Duell der Kilometerfresser.

In Eintracht Frankfurt und Arminia Bielefeld treffen im Freitagspiel (20.30 Uhr/DAZN) der Fußball-Bundesliga die beiden bisher laufstärksten Teams dieser Saison aufeinander. Die Eintracht-Mannschaft spulte im Schnitt pro Spiel 118,3 Kilometer ab, die Arminia sogar 119,3.

Für die Frankfurter geht es als Tabellenachter darum, im dritten Anlauf den ersten Rückrunden-Sieg zu landen und den Anschluss an die Europa-League-Plätze zu wahren. Bielefeld kommt zwar als Abstiegskandidat auf dem Relegationsplatz, ist aber seit vier Spielen ungeschlagen. "Wir sind mitten drin im Rennen um den Klassenverbleib. Für diese Position mussten wir schon etwas tun, das mussten wir uns erarbeiten", sagte Trainer Frank Kramer.

Das jüngste 2:2 am vergangenen Sonntag gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten Greuther Fürth will Kramer daher auch nicht als Rückschlag einstufen. "Diese ganzen Rechenspiele helfen nicht für die nächste Aufgabe. Wir fokussieren uns jetzt auf Frankfurt", meinte der Coach der Ostwestfalen. Acht Punkte aus den zurückliegenden vier Spielen haben das Selbstvertrauen des Außenseiters gestärkt. "Wir wollen weiter in jedem Spiel unser Bestes geben und dann kommen wir auch weiterhin für Punkte in Frage", sagte Kramer.

Dessen Frankfurter Kollege Oliver Glasner kann voraussichtlich wieder auf Torwart Kevin Trapp und Außenstürmer Filip Kostic bauen, die wegen einer Corona-Infektion zuletzt pausieren mussten. "Wir haben vor Bielefeld großen Respekt. Bielefeld ist sehr laufstark und hat robuste Offensivspieler, zudem Schnelligkeit auf den Halbpositionen", so der Österreicher. Die Bielefelder können nach abgelaufener Sperre wieder mit Angreifer Fabian Klos planen. Zudem ist Mittelfeldspieler Gonzalo Castro, der in der Winterpause zur Arminia wechselte, nach Kurzeinsätzen ein Kandidat für die Startelf.

Die Eintracht hatte zum Jahresauftakt mit 2:3 gegen Borussia Dortmund verloren und danach 1:1 beim FC Augsburg gespielt. Gegen Bielefeld ist die Eintracht allerdings seit acht Spielen ungeschlagen (drei Siege und fünf Remis).

