Frauenfußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat den Vertrag mit Cara Bösl vorzeitig verlängert. Die Torhüterin unterschrieb am Dienstag ein neues Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2024. Seit 2012 trägt die 25-Jährige das Trikot der Eintracht. In der aktuellen Saison stand sie in elf Ligaspielen auf dem Feld. "Ich bin unglaublich stolz, den Adler auch weiterhin zu tragen", sagte Bösl.