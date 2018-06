Kasan (dpa) - Frankreich ist als erstes Team in das Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland eingezogen. Der EM-Zweite setzte sich im Achtelfinale in Kasan mit 4:3 gegen die Argentinier um Superstar Lionel Messi durch. Die Torschützen Antoine Griezmann, Benjamin Pavard und Kylian Mbappé sorgten in einer hochklassigen Partie für den verdienten Sieg der Franzosen. Nächster Gegner Frankreichs ist am Freitag in Nischni Nowgorod Uruguay oder Portugal.