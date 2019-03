Paris (dpa) - Im Tauziehen um den britischen EU-Austritt macht Frankreich Druck und fordert einen klaren Vorschlag Londons bis zum EU-Gipfel. Das zweitägige Spitzentreffen der EU-Staats- und Regierungschefs beginnt am kommenden Donnerstag in Brüssel. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf das Amt von Präsident Emmanuel Macron berichtete, gebe es ohne Klarheit keine Lösung. Das britische Parlament hatte am Donnerstag für eine Verschiebung des EU-Austritts votiert.