Mehrere Tausend Menschen werden zur zentralen Feier des kurdischen Neujahrsfestes Newroz in Deutschland an diesem Samstag (ab 11.00 Uhr) in Frankfurt erwartet. Dabei dürften Besucher aus dem ganzen Bundesgebiet auf das Rebstockgelände unweit der Messe kommen. Geplant sind Reden von Vertretern verschiedener zivilgesellschaftlicher Vereine und Organisationen, Livemusik und Tanz. Unter den Rednern werden auch der Mainzer Sozialmediziner und ehemalige Bundespräsident-Kandidat Gerhard Trabert sein sowie ein Vertreter der pro-kurdischen Partei HDP.