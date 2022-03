Bei einer zivilen Streife am Frankfurter Hauptbahnhof sind zwei europaweit gesuchte Trickbetrüger gefasst worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren der 39-Jährige und seine 27-jährige Freundin zur Fahndung ausgeschrieben. Das Paar sei in der Vergangenheit schon in Teilen Europas mit Straftaten aufgefallen.