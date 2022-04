Moderatorin Laura Papendick vertritt beim Formel-1-Rennen in Imola ihren an Corona infizierten Kollegen Florian König.

Köln (dpa) - "Nun hat es mich leider doch noch erwischt, aber zum Glück bleibe ich bisher symptomfrei", erklärte König, der bereits am Sonntag auf die Moderation des Fußball-Talks "Doppelpass" bei Sport1 verzichten musste.

Motorsport-Fans können in dieser Saison erneut vier Rennen der Formel 1 im Free-TV bei RTL schauen. Der Kölner Sender beginnt mit der Live-Übertragung vom Großen Preis in Imola am Sonntag ab 14.00 Uhr.

Die weiteren RTL-Rennen sind Silverstone (3. Juli), Zandvoort (4. September) und Sao Paulo (13. November). Der frei zu empfangende Sender hat Sub-Lizenzen vom Pay-TV-Anbieter Sky erworben, der wie im Vorjahr alle Rennen live zeigt.