Berlin (dpa) - Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton denkt auch nach dem vorzeitigen Gewinn des vierten WM-Titels nicht an sein Karriereende. «Oh nein, ich werde weiter rasen. Ich genieße es einfach viel zu sehr, Rennen zu fahren.» «Ich möchte in jedem Fall weitermachen», sagte Hamilton in einem Interview der Tageszeitung «Die Welt». Anstatt sich zur Ruhe zu setzen, peilt Hamilton im kommenden Jahr mit den Silberpfeilen seinen fünften Titelgewinn an.