Er fühle sich sehr gut mit seinem Entschluss. "Ich versuche, im Moment die bestmögliche Entscheidung zu treffen, und das habe ich in der letzten Woche getan", bekräftigte der ehemalige Profi der Tampa Bay Buccaneers und New England Patriots. Als erfolgreichster Football-Spieler in der NFL-Geschichte hatte Brady am 1. Februar seinen Rückzug aus dem Sport bekanntgegeben.

© dpa-infocom, dpa:220208-99-24804/2