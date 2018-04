American Football ist nicht gleichzusetzen mit Fußball - auch wenn das englische Wort "football" übersetzt Fußball heißt. Bei dieser Ballsportart ist der Ball nicht rund, sondern spitz zulaufend oval. Zwei Mannschaften mit je elf Spielern versuchen, in vier Mal 15 Minuten durch Laufen und Werfen den Ball in die gegnerische Endzone zu bringen. Der sogenannte "Touch Down" bringt die meisten Punkte. Grundsätzlich geht es darum, Raum zu gewinnen. Punkte gibt es aber auch, wenn der Gegner mit dem Ball in der Endzone zu Fall gebracht wird. Daher erscheint der Sport oftmals brutal. American Football stammt - der Name sagt es schon - aus den USA. Dort ist es die populärste Sportart überhaupt. Mit den US-Soldaten gelangte der Sport nach Europa und Deutschland. In den später 70ern und 80ern gründeten sich die ersten deutschen Football-Vereine, etwa die "Frankfurter Löwen". Inzwischen ist der "American Football Verband Deutschland" mit etwa 60.000 Mitgliedern der sechstgrößte Mannschafts-Sportverband Deutschlands. Den "Super Bowl", das Finale der amerikanischen Football-Liga und das Sportereignis in den USA, verfolgten in diesem Jahr auch in Deutschland rund 1,4 Millionen Zuschauer - trotz nächtlicher Sendezeit. aham