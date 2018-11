München (dpa) - Der allgegenwärtige Digitalboom hat für die Industrie einen unerfreulichen Nebeneffekt: In diesem Jahr sind Halbleiter und andere elektronische Bauteile so knapp wie seit langem nicht. Erstmals gab es in den vergangenen Monaten Mangel bei Allerwelts-Bauteilen wie Kondensatoren oder Widerständen. Am stärksten betroffen seien die Autohersteller und die Automatisierungsindustrie, sagte Christoph Stoppok, Geschäftsführer des Fachverbands Electronic Components and Systems. Folge der Knappheit sind lange Lieferzeiten und höhere Preise.