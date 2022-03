Mainz (dpa/lrs) - Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal hat sich nach Einschätzung der für Hochwassermeldungen zuständigen Behörde schon früh eine besondere Verantwortung für die damalige Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) abgezeichnet. Die Ministerin "sollte vorne stehen", hieß es in einer Mail der damaligen Präsidentin des Landesamts für Umwelt, Sabine Riewenherm, vom 14. Juli 2021, aus der am Freitag im Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags zitiert wurde. Riewenherm, die jetzt Präsidentin des Bundesamts für Naturschutz (BfN) ist, sagte dazu: "Ich war der Meinung, dass das ein Ausmaß hat, dass die Hausleitung informiert sein sollte und sich gegebenenfalls ein Bild vor Ort machen sollte."

Eine Befragung Spiegels, die inzwischen Bundesfamilienministerin ist, war am Freitag der letzte Tagesordnungspunkt für die ganztägige Sitzung des Untersuchungsausschusses, geplant für etwa 19.30 Uhr. Die Ministerin werde vor dem Ausschuss aussagen, sagte eine Ministeriumssprecherin in Berlin. "Sie hat immer deutlich gemacht, dass ihr dies ein sehr wichtiges Anliegen ist. Sie ist daher sehr froh, dass der Corona-Test negativ ausgefallen ist und sie tatsächlich nach Mainz fahren kann."

Wenige Tage vor der geplanten Anhörung im Ausschuss waren nicht-öffentliche Chat-Notizen Spiegels aufgetaucht. Nach den von mehreren Medien veröffentlichten Kurznachrichten ging es zwischen Spiegel sowie ihren Pressesprechern am Morgen nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 vor allem darum, ein "Wording" zu finden, dass sie rechtzeitig gewarnt hätten.

Riewenherm hatte Umweltstaatssekretär Erwin Manz am frühen Abend der Hochwasserkatastrophe eigenen Angaben zufolge darüber informiert, "dass sich die Lage an der Ahr extrem zuspitzen werde". "Wir hatten die höchste Warnstufe ausgerufen (um 17.15 Uhr) und sehr, sehr hohe Pegelprognosen", sagte sie den Abgeordneten im Untersuchungsausschuss. "Das fand ich schon sehr alarmierend." Die Prognose sei von fünf bis sechs Meter hohen Pegeln ausgegangen, "sehr viel höher als beim Jahrhunderthochwasser 2016". In der Sturzflut durch das enge Flusstal starben 134 Menschen.

Sie habe vorgeschlagen, dass Ministerin Spiegel informiert werde und sich selbst vor Ort ein Bild mache, sagte Riewenherm. "Aber das bezog sich nicht auf den Abend." Direkten Kontakt zu Spiegel habe sie am Abend der Flutkatastrophe nicht gehabt. Staatssekretär Manz habe ihr mitgeteilt, er sei bereits von Innenstaatssekretär Randolf Stich (SPD) informiert worden, und ein Campingplatz werde aus der Luft evakuiert.

"Rheinland-Pfalz hat ein gutes und modernes Hochwassermeldesystem", sagte die ehemalige Chefin des Landesumweltamts. Die Meldungen des Landesamts seien vor Ort angekommen. Alle Warnungen seien auf drei Wegen verbreitet worden - über die Warn-App Katwarn, die Webseite des Hochwassermeldedienstes und mit automatisch versendeten Mails an die Kreisverwaltungen in der Region.

Breiten Raum nahm bei den Zeugenvernehmungen am Freitag eine Pressemitteilung des Umweltministeriums ein, die am 14. Juli um 16.43 Uhr veröffentlicht wurde. Darin hieß es mit Bezug auf Rhein und Mosel, dass "kein Extremhochwasser droht". Der für Information zuständige Stabsstellenleiter beim Landesamt für Umwelt (LfU), Milan Sell, sagte den Abgeordneten, er habe den Entwurf für die Pressemitteilung geschrieben. Die Aussage, dass kein Extremhochwasser drohe, beruhe auf einem Telefonat mit der Fachabteilung, "dass es an Rhein und Mosel nicht sehr schlimm wird", sagte Sell.

Die Lage sei "sehr dynamisch" gewesen, sagte Sell. Der Entwurf der Pressemitteilung sei von der Fachabteilung genehmigt worden. Die Veröffentlichung der Pressemitteilung durch das Umweltministerium habe sich dann am Nachmittag verzögert. Keine zwei Stunden nach der Pressemitteilung schrieb Riewenherm ihrem Mitarbeiter Sell: "Hier bahnt sich eine Katastrophe an."

Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe