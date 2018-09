Berlin (dpa) - Im Kampf gegen Verspätungen und Ausfälle im wachsenden Luftverkehr dringen die Flughäfen auf mehr politischen Beistand. An fast allen Flughäfen seien in den nächsten Jahren größere und kleinere Projekte zur Kapazitätssteigerung erforderlich, sagte Stefan Schulte, der Präsident der Flughafenverbands ADV, der Deutschen Presse-Agentur. Planfeststellungsverfahren etwa müssten vereinfacht werden. Nach zahlreichen Verspätungen und Flugausfällen im Sommer trifft die Luftfahrt-Branche am 5. Oktober in Hamburg mit Vertretern des Bundes und der Länder zusammen, um Lösungen zu finden.