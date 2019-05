Zur französischen Woche in Schwetzingen kommt am Montag, 3. Juni, 20 Uhr, ein ungewöhnliches Ensemble aus Frankreich in die Alte Wollfabrik: Mademoiselle Orchestra (Foto: Ferchaud) ist ein munteres Frauenseptett, das mit Tuba, Querflöte, Saxofon, Klarinette, Akkordeon, Schlagzeug und Bass witzig und originell etwas andere Blasmusik zelebriert. Bunte Kleider, Stöckelschuhe und spaßiges Gezicke sorgen für eine bunte Show. Karten für 28,50 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.