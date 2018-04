Anreise: Rund 27 Stunden Flug via Hongkong oder Brisbane/Australien etwa mit Cathay Pacific, www.cathaypacific.com, und Fiji Airways, www.fijiairways.com

Inselhopping: Zwischen der Hauptinsel Viti Levu und den Yasawas verkehrt täglich die moderne Linienfähre "Yasawa Flyer", www.ssc.com.fj

Noch schneller und bequemer geht es mit einem Wasserflugzeug von Turtle Airways, www.turtleairways.com

Unterkunft: Naturnahe, bequeme Unterkünfte in diversen Kategorien bieten Barefoot Manta, www.barefootmantafiji.com, und Barefoot Kuata, www.barefootkuatafiji.com, in den südlichen Yasawa Islands. Am preiswertesten in beiden Resorts ist der Platz in einer Vier-Mann-Strandhütte ab etwa 23 Euro. Das komfortable Zelt für zwei mit privatem Open-Air-Badezimmer ist ab rund 70 Euro die Nacht zu haben. Essen pro Person und Tag kostet 40 Euro.

Allgemeine Auskünfte unter www.fiji.travel