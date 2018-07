Athen (dpa) - Mindestens 74 Menschen sind dem rasenden Feuer zum Opfer gefallen, das in der Nacht einen Ferienort östlich von Athen in Schutt und Asche gelegt hat. Die Zahl sei noch nicht abschließend, es würden noch Menschen vermisst, sagte eine Sprecherin der griechischen Feuerwehr. Der Bürgermeister der Hafenstadt Rafina sagte im Rundfunk, allein in seiner Region seien mindestens 1200 Häuser zerstört worden. Ministerpräsident Alexis Tsipras wandte sich an die Bevölkerung und kündigte eine dreitägige Staatstrauer an.