Mainz (dpa/lrs) - Das Leid und das Elend des Ukraine-Krieges würden nicht ausgeblendet und das Landesfest auch als Fest der Freiheit, der Solidarität, des Miteinanders und der Demokratie gefeiert, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag bei der Vorstellung des Programms in der Staatskanzlei. "Unser Bundesland ist gegründet worden als ein Land aus dem Frieden heraus, nach dem Zweiten Weltkrieg - und heute feiern wir 75 Jahre." Der Wunsch von damals, es möge nie wieder Krieg in Europa geben, sei allerdings nicht in Erfüllung gegangen. Mindestens 16.000 Geflüchtete aus der Ukraine seien mittlerweile in Rheinland-Pfalz untergekommen.

Am Verfassungstag, dem 18. Mai, ist zudem ein großer Festakt im Staatstheater geplant, wie Landtagspräsident Hendrik Hering ankündigte. Aus dem Bindestrich-Bundesland, dem keiner eine große Zukunft zugetraut habe, sei jetzt ein Geberland geworden - "eine einzigartige Erfolgsgesichte". Das sanierte Landtagsgebäude samt neuem Restaurant werde auch zu sehen sein.

Der Rheinland-Pfalz-Tag spiegele die kulturelle Vielfalt des Landes wider, sagte Dreyer. Vereine und Initiativen präsentierten sich in der gesamten Stadt. Diesmal werde es drei Themenblöcke geben: Ehrenamt, Tourismus sowie den Block Selbsthilfe, Gesundheit, Demografie und Pflege. Die Staatskanzlei und die Ministerien bieten drei Tage lang einen Blick hinter die Kulissen. Zum Festumzug werden rund 2500 Teilnehmende und 70 Nummern erwartet.

Corona-Beschränkungen werde es voraussichtlich nicht mehr geben, sagte Dreyer. "Die Leute sind sehr vernünftig." Obwohl jetzt vielerorts keine Masken mehr getragen werden müssten, machten die Bürger dies, wenn sie sich unwohl oder beengt fühlten. Das letzte Landesfest war 2019 in Annweiler (Kreis Südliche Weinstraße) gefeiert worden. Wegen der Pandemie war danach zwei Jahre Pause.

