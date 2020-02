Erfurt (dpa) - Der Vorstand des FDP-Landesverbandes Thüringen hat dem Vorsitzenden Thomas Kemmerich sein Vertrauen ausgesprochen. Das teilte der Landesverband mit. Die Vorstandsmitglieder zeigten sich demnach erschüttert über den "organisierten Hass in Form von Massenmails und Drohbriefen", der den Liberalen derzeit entgegenschlage. Kemmerich war gestern zum Ministerpräsidenten in Thüringen gewählt und danach heftig angefeindet worden. Heute kündigte er an, dass die FDP-Fraktion Thüringen einen Antrag auf Auflösung des Landtags zur Herbeiführung einer Neuwahl stellen wolle.