Wien (dpa) - Bei einer Messerattacke auf offener Straße ist am Abend in Wien eine dreiköpfige Familie schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Täter vor einem japanischen Lokal auf den Vater, die Mutter und die erwachsene Tochter losgegangen. Dem Täter gelang es zu fliehen. Wenig später wurde in der Nähe ein weiterer Mensch durch einen Messerstich verletzt. Ob es einen Zusammenhang mit der ersten Tat gibt, ist unklar. Auch zum möglichen Motiv gibt es ncoh keine Hinweise. Der Angreifer wurde möglicherweise bei der Attacke selbst verletzt.