Die Corona-Inzidenz in Hessen ist am Dienstag weiter zurückgegangen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen betrug 1331,3 nach 1418,2 am Vortag und 1529,4 vor einer Woche. Das geht aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts vom Dienstag hervor (Stand 3.11 Uhr). Es wurden 10 905 weitere Corona-Infektionen und 15 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet.