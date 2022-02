Ein Fallschirmspringer ist am Sonntagnachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache bei einem Absturz in Bad Saulgau in Baden-Württemberg lebensgefährlich verletzt worden. Laut Augenzeugenberichten waren bei dem in hoher Geschwindigkeit fallenden Mann mehrere hundert Meter über dem Boden sowohl Haupt- als auch Reserveschirm geöffnet, wie die Polizei in Ravensburg mitteilte. Der 69-Jährige stürzte auf eine Wiese und musste in kritischem Zustand ins Krankenhaus geflogen werden. Zuvor war er aus einer Höhe von 1500 Metern aus einem Flugzeug gesprungen. Die Polizei untersucht unter anderem, warum beide Fallschirme geöffnet waren.