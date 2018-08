Düsseldorf (dpa) - Die Düsseldorfer Polizei fahndet bundesweit nach dem 44-jährigen mutmaßlichen Frauenmörder Ali S.. Der Kiosk-Mitarbeiter soll laut Polizei und Staatsanwaltschaft gestern in Düsseldorf auf offener Straße eine 36-jährige Frau erstochen haben. Ali S. und das Opfer kannten sich: Die Frau hat laut den Ermittlern in der Nachbarschaft des Kiosks gewohnt. Das Motiv ist noch unklar. Der 44-Jährige sei ein anerkannter Flüchtling aus dem Iran. Es gebe Hinweise auf eine «psychische Behinderung» des Mannes von 50 Prozent, so der Leiter der Mordkommission, Guido Adler.