Die Exzellenzstrategie ist ein Programm zur Förderung der Spitzenforschung an deutschen Universitäten mit Bundes- und Landesmitteln. Ab 2018 sollen jährlich 533 Millionen Euro in zwei Förderlinien an die Unis fließen:

Exzellenzcluster sind Forschungsfelder an Universitäten oder Verbünden mehrerer Hochschulen. 63 Hochschulen in Deutschland hatten dazu 195 Skizzen eingereicht. 2017 kamen 88 in die nächste Runde, 57 davon wurden nun bewilligt. Sie werden bis 2025 mit jährlich insgesamt 385 Millionen Euro gefördert. Pro Cluster und Jahr erhalten die Unis zwischen drei und zehn Millionen Euro. Die Förderdauer kann um sieben Jahre verlängert werden.

Exzellenzuniversitäten bekommen zusätzlich zu der Cluster-Förderung weitere Bundesmittel. Bis Dezember können sich dafür alle Unis bewerben, bei denen mindestens zwei Exzellenz-Cluster bewilligt wurden. Neben Heidelberg sind das 16 Universitäten und zwei Hochschulverbünde. Die Entscheidung über die maximal elf Elite-Unis, die jährlich zusammen 148 Millionen Euro erhalten, fällt im Juli 2019. Die Förderung ist auf Dauer angelegt, wird aber alle sieben Jahre evaluiert. dns