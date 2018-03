Wer nach der Ankunft in Washington D.C. noch ein paar Tage in der US-Hauptstadt einplant, findet dort eine gute Ergänzung zum Underground Railroad Byway: Das erst im September 2016 von Barack Obama eröffnete National Museum of African American History and Culture. Das jüngste Smithsonian Museum auf der National Mall zeigt auf sieben Etagen eine umfassende Geschichte der Afro-Amerikaner, von den Anfängen der Sklaverei bis zur Amtseinführung des ersten schwarzen US-Präsidenten, Barack Obama. Auch der Einfluss der Afro-Amerikaner in Kultur, Sport, Militär und Politik wird ausführlich beleuchtet. Zu den Exponaten zählt etwa ein Eisenbahnwaggon aus der Zeit der Segregation, ein Halstuch von Harriet Tubman, das ihr die britische Königin Victoria geschenkt hat, eine Trompete von Louis Armstrong oder die Studio-Einrichtung von Oprah Winfrey. Das für eine halbe Milliarde Dollar errichtete, spektakuläre Gebäude befindet sich direkt neben dem Washington Monument. Der Eintritt ist frei, doch sollte man frühzeitig dort sein, weil der Andrang meist groß ist.