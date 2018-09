Leipzig. (sid) Verkehrte Welt im Bullenreich: RB Leipzig hat sich im Dosenduell gegen den kleinen Bruder Red Bull Salzburg kräftig verschluckt. Der Bundesligist verlor zum Start der Gruppenphase in der Europa League nach einer lange Zeit schwachen Vorstellung 2:3 (0:2) und steht in der Gruppe B gleich unter Druck. Munas Dabbur (20.) und Amadou Haidara (22.) trafen schnell zur 2:0-Führung der Salzburger, ehe Konrad Laimer (70.) und Yussuf Poulsen (82.) mit großer Moral der Ausgleich gelang. Der kurz zuvor eingewechselte Fredrik Gulbrandsen (89.) versetzte Leipzig aber den späten K.o. In der halb leeren Leipziger Arena fand RB lange überhaupt nicht ins Spiel.

Vor der Partie hatte das Dosenduell für Unmut gesorgt. Beide Klubs wurden durch den Getränke-Giganten Dietrich Mateschitz gegründet und finanziell im großen Stil gefördert. 2015 trat auf Drängen der Uefa ein Entflechtungsprozess ein, Red Bull ist in Salzburg nur noch Hauptsponsor, in Leipzig aber Hauptgesellschafter.