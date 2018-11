Frankfurt/Main (dpa) - Nach der neuerlichen Frankfurter Europa-Party schwärmte selbst der sonst eher zurückhaltende Eintracht-Trainer Adi Hütter in höchsten Tönen.

«Wir haben wieder ein absolutes Spektakel erleben dürfen. Olympique Marseille mit 4:0 aus dem Stadion zu schießen, ist schon etwas Besonderes», lobte der Österreicher seine Mannschaft für den Gala-Auftritt gegen den kläglich gescheiterten Vorjahresfinalisten.

DIE LAGE: Was wohl keiner erwartet hatte: Mit dem fünften Sieg im fünften Spiel machte die Eintracht vorzeitig den Gruppensieg perfekt, weil Verfolger Lazio Rom in Limassol mit 0:2 verlor. «Dass wir nach fünf Spieltagen 15 Punkte auf dem Konto haben und damit klar die Gruppe gewinnen, ist natürlich etwas überraschend», stellte Hütter fest. «Aber es ist ein tolles Gefühl.» Im letzten Gruppenspiel am 13. Dezember in Rom geht es somit nur noch um das Prestige und die Siegprämie.

DAS GELD: Für die Hessen hat sich die Europa League finanziell schon gelohnt. Neben dem Antrittsgeld von 2,4 Millionen Euro haben die Frankfurter bisher 2,85 Millionen Euro an Siegprämien verdient. Für das Weiterkommen als Gruppensieger gibt es noch einmal 1,5 Millionen Euro - macht 6,75 Millionen Euro. Dazu kommen die Einnahmen aus den drei ausverkauften Heimspielen.

DIE PERSPEKTIVE: Die Hessen scheinen bei ihrem sportlichen Höhenflug derzeit keine Grenzen zu kennen. Das 4:0 gegen Marseille durch einen Doppelpack von Luka Jovic (1./67. Minute) sowie zwei Eigentore der Franzosen von Luiz Gustavo (17.) und Bouna Sarr (62.) war bereits das elfte Pflichtspiel in Serie ohne Niederlage. «Wir sind immer hochmotiviert», sagte Mittelfeldspieler Danny da Costa. «Ich hoffe, dass die Serie noch lange weitergeht.»