Lediglich einmal konnten sich die Frankfurter bisher gegen einen Vertreter aus dem Mutterland des Fußballs durchsetzen. 1967 gewann die Eintracht im Viertelfinale des Messepokals - Vorläufer des UEFA-Cups - beim FC Burnley mit 2:1 und zog nach einem 1:1 im Hinspiel ins Halbfinale ein. In der darauffolgenden Saison war im gleichen Wettbewerb schon in Runde eins Schluss. 0:1 und 0:4 hieß es gegen Nottingham Forest.

1972 gab es in der ersten Runde des UEFA-Pokals gegen den späteren Sieger FC Liverpool erneut nichts zu holen. Nach einem 0:2 an der Anfield Road hieß es im Rückspiel 0:0. Es folgten zwei erfolglose Auftritte gegen Vereine aus London im mittlerweile abgeschafften Europapokal der Pokalsieger. 1976 scheiterte die Eintracht im Halbfinale knapp an West Ham United (2:1/1:3), 1982 im Viertelfinale an Tottenham Hotspur (0:2/2:1).

Das vorerst letzte Duell mit einem englischen Club gab es 2006 in der Gruppenphase des UEFA-Pokals, die damals nicht im Modus mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wurde. Gegen den späteren Gruppensieger Newcastle United kamen die Hessen vor heimischer Kulisse nicht über ein torloses Remis hinaus und schieden am Ende als Letzter aus.