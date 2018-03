Brüssel (dpa) - Die EU-Staaten prüfen neue Sanktionen gegen den Iran. «Wir sind mit der Rolle des Irans in der Region nicht einverstanden und deshalb halten wir es für notwendig, dass es weitere Reaktionen gibt», sagte Bundesaußenminister Heiko Maas nach EU-Beratungen in Brüssel. Man wolle beispielsweise nicht länger tatenlos hinnehmen, wenn der Iran in Syrien Kräfte unterstütze, «die dort die Situation weiter verkomplizieren und verschlimmern». Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini soll nun konkrete Vorschläge für mögliche Reaktionen erarbeiten.