Luxemburg (dpa) - Im festgefahrenen Streit um eine europäische Asylreform ist bis zum EU-Gipfel Ende des Monats keine Lösung in Sicht. Beim Treffen der EU-Innenminister am Dienstag in Luxemburg zeichnete sich kein Kompromiss zwischen den 28 Staaten ab. Etliche Länder kritisierten, unter ihnen auch Deutschland, den Vorschlag der bulgarischen Ratspräsidentschaft - allerdings aus verschiedenen Gründen. «In dieser Sache einen Kompromiss zu finden, wird keine einfache Aufgabe», sagte der bulgarische Innenminister Valentin Radev.