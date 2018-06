Von Hartmut Scherzer

Moskau. "Es fehlte die Leichtigkeit." Der Satz drückte die bemerkenswerteste Klage eines von abgrundtiefer Enttäuschung gezeichneten Joachim Löw aus. Die Ursachenforschung, wie es zu dem kläglichen und historisch frühestem Scheitern einer deutschen Mannschaft bei einer Weltmeisterschaft kommen konnte, führt zu dem tonnenschweren Ballast, den sich der Weltmeister selbst aufgeladen hatte. Südkorea schickt Deutschland nach Hause! Nicht zu fassen.

Auf dem Heimflug am Donnerstagmittag, nach nur 16 Tagen und noch während der Gruppenphase, dürfte manchem im traurigen und trostlosen Tross die Liste der Lasten durch den Kopf gegangen sein. Mit der falschen Quartierwahl des Managers Oliver Bierhoff, das karge Watutinki vor den Toren Moskaus mit dem "Charme einer Sportschule" (Löw) anstelle des Laune machenden Sotschi, hatte alles Ungemach begonnen.

Dann die unsägliche Neuer-Nummer, bei der Marc-André ter Stegen einen dicken Hals bekommen und behalten musste. Der ohne Konsequenzen hingenommene Erdogan-Gündogan-Özil-Skandal schadete dem Teamgeist mehr als es eine Kabinen-Keilerei getan hätte. Leroy Sané nicht nominiert - ein Affront gegen die jungen Confed-Cup-Sieger.

Von den Bayern-Stars zeigte allein Jérome Boateng Pep und Power. Doch dieser wahre Leader und unermüdliche Antreiber musste auf der Tribüne durch seine modisch-poppige Sonnenbrille das Unheil mit ansehen. Die Gelb-Rote Karte waren Lohn und Strafe zugleich - wie paradox - für sein leidenschaftliches Engagement. Es lässt sich behaupten, aber eben nicht beweisen: Mit Boateng wäre diese Blamage nicht passiert.

Denn der Boss Toni Kroos, der Real-Champion, hinterließ als Nörgler an Kritikern und Jungen mit seinen pomadigen Auftritten den Eindruck, er müsse hier eben in der falschen Mannschaft spielen. Sein Kunstfreistoß zum Last-Minute-Sieg verlieh ihm vom Abpfiff gegen Schweden nur bis zum Anpfiff gegen Südkorea nur kurzzeitigen Heldenstatus.

Die ständigen Wechsel schon in den Testspielen nach dem Motto, testen, testen, testen, ohne sich auf eine eingespielte und eingeschworene Stammformation festzulegen, trugen ein Übriges zur fehlenden Harmonie bei. Der Chronist hat noch im Ohr, wie Joachim Löw bereits zu Beginn der WM-Saison "diesen Hunger schon jetzt" auf das Turnier in zehn Monaten einforderte. Sie waren in Russland satt.

Auf der Verteidigung des Titels nach vier Jahren scheint aber ein Fluch zu liegen. Frankreich 2002 in Japan/Südkorea (0:1 Senegal, 0:0 Uruguay, 0:2 Dänemark), Italien 2010 in Südafrika (je 1:1 Paraguay/Neuseeland, 2:3 Slowenien) und Spanien 2014 in Brasilien (1:5 Holland, 0:2 Chile, 3:0 Australien) hatten das gleiche frühe Fiasko erlebt.

Auch die deutschen Weltmeister von 1974 und 1990, zwar nicht gleich am Anfang schon in den Gruppen, schieden schmachvoll aus: 1978 bei Helmut Schöns im Voraus angekündigten Rücktritt in Cordoba gegen Österreich (2:3), 1994 durch das peinliche 1:2 gegen Bulgarien im Viertelfinale.

Nur Sepp Herbergers 1954-er Berner Wunder-Weltmeister schlugen sich 1958 achtbar, scheiterten erst im Halbfinale an der schwedischen "Heja-Heja-Hysterie" (1:3) mit nur noch neun Spielern. Erich Juskowiak war vom Platz gestellt worden, Fritz Walter nach einem brutalen Tritt nicht mehr spielfähig.

Aber die Blamierten von 1978 und 1994 rehabilitierten sich zwei Jahre später mit dem Gewinn des Europa-Titels. In England 1996 sogar mit Berti Vogts, dem "Bild" nach dem Aus in den USA ein Kündigungsschreiben zur Unterschrift vorgedruckt hatte.

Die EM 2020 könnte also auch für Joachim Löw (58) beim In-sich-gehen über seine Zukunft eine Herausforderung bieten, eine neue Mannschaft zu formen und auch sich selbst zu Erneuern. Denn wer könnte die Alternative bei einem Rücktritt des Bundestrainers nach zwölf, bis dato erfolgreichen Jahren sein? Allein Jürgen Klopp.