Erzbistum Köln

Das Erzbistum Köln ist mit gut 1,9 Millionen Katholiken unter den deutschen Diözesen das mitgliederstärkste Bistum. Es umfasst eine Fläche von 6181 Quadratkilometer; das entspricht einem Fünftel der Fläche des Landes NRW. Nach den Erzbistümern München und Paderborn ist Köln die drittvermögenste kirchliche Organisation in Deutschland und verfügte nach Angaben des Bayerischen Rundfunks über 3,4 Milliarden Euro. Das Bistum geht auf die frühchristliche Gemeinde Kölns zurück. Zu dieser Zeit war die Stadt römisch und die ersten Christen mussten sich heimlich versammeln. Der erste schriftlich genannte Bischof von Köln ist Maternus, der wegen seiner Teilnahme an einer Synode in Rom 313 und 314 Erwähnung findet. Vom Mittelalter bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts gehörte der Kölner Erzbischof zu den Kurfürsten des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation, die den römisch-deutschen König wählten. Er war damit auch weltlicher Herrscher. Mit den napoleonischen Kriegen und der fortschreitenden Säkularisierung ging das kurfürstliche Erzbistum unter.